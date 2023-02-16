ХК "Барыс" лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

Матч "Барыс" - "Динамо". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче против минского "Динамо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:2. На 22-й минуте Райан Спунер вывел "Динамо" вперед. Затем Ник Меркли и Роман Горбунов сделали счет 3:0.

Одну шайбу "Барыс" отыграл усилиями Никиты Михайлиса. А Линден Вей сократил отставание столичной команды.

Сделать камбэк не удалось. Спунер отличился дублем. Также вторую шайбу в матче забросил Горбунов.

Таким образом, "Барыс" в этом сезоне лишился всех шансов на выход в плей-офф КХЛ. После 64 игр у клуба 59 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2009686-hk-barys-lishilsya-shansov-na-vyhod-v-pley-off-khl/