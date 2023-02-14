ХК "Барыс" расторг контракт с российским защитником

Михаил Григорьев. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" официально заявил о расторжении контракта с российским защитником Михаилом Григорьевым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Барыс" официально сообщает о прекращении сотрудничества с Михаилом Григорьевым. Контракт с защитником расторгнут по инициативе клуба.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Григорьев сыграл 43 матча и записал в свой актив три результативные передачи",- говорится в сообщении команды.

За свою карьеру в КХЛ Григорьев поиграл в "Авангарде", "Спартаке", "Динамо", "Металлурге" и других командах.

Добавим, что "Барыс" свой следующий матч проведет 15 февраля против "Динамо" (Минск).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2009396-hk-barys-rastorg-kontrakt-s-rossiyskim-zaschitnikom/