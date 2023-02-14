ХК "Барыс" в Астане проиграл СКА

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение от СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Менее 20 минут игрового времени понадобилось гостям, чтоб создать для себя комфортный задел в счете. Точные броски Игоря Ожиганова, Святослава Гребенщикова и Евгения Кетова заставили тренерский штаб "Барыса" заменить Гудачека на Бояркина. Алекс Грант распечатал ворота СКА в начале второго отрезка при игре астанчан в большинстве. Но в середине периода Степан Фальковский восстановил разницу в счете.

В заключительной трети голевое пиршество продолжилось. Никита Михайлис и Джереми Бракко уверенно воспользовались шансами при контратаках казахстанцев. Между этими голами вклинился точный бросок Дамира Жафярова. Кирилл Савицкий окончательно вернул интригу в игру за шесть минут до сирены. Однако повторить камбэк недельной давности у хозяев не получилось. Василий Глотов поразил пустые ворота и установил окончательный счет - 4:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2009299-hk-barys-v-astane-proigral-ska/