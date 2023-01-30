ХК "Барыс" в Астане уступил "Динамо"

Матч "Барыс" - "Динамо". Фото: hcbarys.kz

В заключительной встрече домашней серии матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный хоккейный клуб потерпел поражение от "Динамо", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Тренерский штаб астанчан оставил состав без изменений. Хозяева открыли счет на восьмой минуте встречи. Александр Борисевич хорошо поборолся у борта, Энтони Луис нашел на дальней штанге Бракко, и Джереми с близкого расстояния не промахнулся.

"Динамо" ответило незадолго до перерыва. Андрей Никонов протащил шайбу по правому борту и затолкал снаряд в ворота.

Второй и третий период прошли в очень интересной и обоюдоострой игре. Однако лучше других в этих отрезках действовали вратари. В итоге победитель определился только в овертайме. Победу гостям принес точный бросок Максима Джиошвили.

1 февраля подопечные Андрея Скабелки в Казани сыграют с "Ак Барсом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2007255-hk-barys-v-astane-ustupil-dinamo/