ХК "Барыс" потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Матч "Барыс" - "Сибирь". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Астаны "Барыс" уступил "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Тренерский штаб хозяев в очередной раз перекроил тройки нападения и сделал два изменения в линии обороны. Вне заявки остались Михаил Григорьев и Юрий Сергиенко. Их места заняли Самат Данияр и Егор Шалапов, вернувшийся в строй после травмы.

Счет в матче открыли хозяева. Антон Сагадеев подкараулил отскок шайбы после борьбы у борта и пушечным выстрелом отправил снаряд в сетку ворот. Гости отыгрались незадолго до перерыва. Тревор Мерфи набросил шайбу на ворота от синей линии, а самым расторопным на пятаке оказался Денис Голубев. Второй отрезок прошел под диктовку "Барыса", который подолгу контролировал шайбу в чужой зоне. "Сибирь" за период лишь раз потревожила Юлиуса Гудачека. И все же до перерыва счет так и не изменился.

Сдержав натиск соперников, новосибирцы вышли вперед усилиями Александра Шарова, который отличился в начале третьей двадцатиминутки. В оставшееся время команды создали еще несколько очень интересных моментов, и счет мог измениться в любую сторону. Однако больше до финальной сирены зрители заброшенных шайб так и не дождались.

1:2 - астанчане проиграли четвертый матч подряд. 19 января "Барыс" в Челябинске сыграет с "Трактором".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2005628-hk-barys-poterpel-chetvertoe-porazhenie-podryad-v-khl/