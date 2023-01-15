Хоккейный клуб "Барыс" уступил в Астане "Нефтехимику"

Столичный хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Нефтехимика", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.
В самом начале встречи "Барыс" заработал пятиминутное большинство, и один раз хозяева его реализовали. В результате атаки сходу отличился Линден Вей, который прервал свою серию без заброшенных шайб длительностью четыре матча.
Нижнекамцы сравняли счет в середине второго отрезка. Успех гостям принесла затяжная позиционная атака, в результате которой отличился Егор Попов. Ответ астанчан последовал через две минуты - Антон Сагадеев затолкал шайбу в ворота после броска Алекса Гранта.
Под занавес периода "Барыс" еще раз реализовал большинство - Энтони Луис удачно подставил клюшку под бросок Вея. До перерыва гости вновь сократили разрыв - Андрей Белозеров также реализовал лишнего.
В начале заключительной трети Андрей Чивилев броском из-за ворот в третий раз за вечер огорчил местных болельщиков. Михаил Сидоров вывел гостей вперед при игре в большинстве. Точку в матче поставил Павел Порядин, поразивший пустые ворота - 3:5.
16 января "Барыс" примет на домашней арене "Сибирь".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2005385-hokkeynyy-klub-barys-ustupil-v-astane-neftehimiku/