Казахстан и Германия поборются за право проведения чемпионата мира-2027 по хоккею

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Федерация хоккея Норвегии отозвала заявку на проведение чемпионата мира-2027 по хоккею с шайбой, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт Международной федерации хоккея.

Такое решение было принято из‑за отсутствия финансирования со стороны правительства Норвегии. Министерство культуры страны отклонило заявку на финансирование заявки, которая предусматривала Берум и Тронхейм в качестве мест проведения соревнований.

Ранее Норвегия принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой в 1999 году.

Ожидается, что федерация хоккея Норвегии продолжит работу со своими партнерами над финансированием чемпионата мира в будущем. Будет начат процесс подачи новой заявки на проведение мирового первенства по хоккею 2028 года.

Таким образом, Казахстан и Германия продолжат борьбу за право проведения чемпионата мира 2027 года. Страну-хозяйку ЧМ-2027 выберут в мае 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2004536-kazahstan-i-germaniya-poboryutsya-za-pravo-provedeniya-chempionata-mira-2027-po-hokkeyu/