Молодежная сборная Казахстана обыграла Словению на ЧМ по хоккею

Молодежная сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Молодежная сборная Казахстана по хоккею одержала победу над командой Словении в рамках чемпионата мира (IA) в Норвегии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт казахстанской федерации хоккея.

В четвертом матче группы А первого дивизиона казахстанские хоккеисты обыграли сверстников из Словении со счетом 4:2.

Дублем в составе победителей отметился Роман Ермак, еще по шайбе забросили Всеволод Логвин и Даниил Цыбин.

Лучшим игроком встречи был признан форвард сборной Казахстана Роман Ермак.

Казахстан – Словения 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 01:12 – Ермак (Нурлан)

2:0 – 17:35 – Цыбин (Логвин)

3:0 – 24:29 – Ермак (Логвин, Роев) ГБ

3:1 – 33:23 – Подрекар (Торок)

3:2 – 42:01 – Сливник (Лангус)

4:2 – 47:56 – Логвин (Нурлан)

Следующий матч подопечные Александра Истомина проведут против Норвегии 18 декабря в 01:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2001842-molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-obygrala-sloveniyu-na-chm-po-hokkeyu/