ХК "Барыс" в выездном матче КХЛ обыграл "Трактор"

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" из Астаны в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал крупную победу над "Трактором", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

"Трактор" прилично провел стартовые смены, однако далее уже гости забрали шайбу под свой контроль и открыли счет. Михаил Рахманов выбрался на чистый лед из скопления игроков и открыл счет своим голам в текущем сезоне.

Благодаря ударному началу второго отрезка "Барыс" упрочил свое преимущество. Сначала Адиль Бекетаев пушечным выстрелом реализовал большинство. А чуть позже свою первую шайбу в майке казахстанцев не без доли везения забросил Алекс Грант. Челябинцев вернул в игру Михаил Горюнов-Рольгизер, который подкараулил ошибку Юлиуса Гудачека.

В середине заключительной трети Никита Михайлис после выверенного паса Энтони Луиса в четвертый раз огорчил "Трактор". Эта шайба и стала итоговой в матче- 4:1. Астанчане прервали свою серию из трех поражений и завершили ноябрь на восьмой строчке в турнирной таблице Востока.

2 декабря подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Автомобилист".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1999659-hk-barys-v-vyezdnom-matche-khl-obygral-traktor/