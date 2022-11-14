ХК "Барыс" одержал победу над "Салаватом Юлаевым"

Матч "Салават Юлаев" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Тенерский штаб казахстанцев не стал менять состав, который в пятницу играл в Магнитогорске. Стартовый отрезок прошел под диктовку хозяев, которые контролировали ход игры и много играли в чужой зоне. Казахстанцы отвечали на это редкими контратаками, в одной из которых Аркадий Шестаков убежал в ноль. Однако шайба после его броска облизала стойку ворот и улетела выше.

Второй период прошел по схожему сценарию. "Салават Юлаев" атаковал, но "Барыс" успешно оборонялся. Казалось, что в этой двадцатиминутке зрители также голов не дождутся. Однако за 40 секунд до сирены Егор Петухов открыл счет броском в стиле "лакросс".

Как выяснилось позже, этот бросок и стал определяющим в игре. "Барыс" очень надежно провел в обороне заключительную треть, и прервал серию поражений. Точку в матче поставил Аркадий Шестаков, который поразил пустые ворота уфимцев. Главным героем поединка стал вратарь астанчан Юлиус Гудачек, который провел в "Барыс"» второй сухой матч, отразив 26 бросков в створ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1997064-hk-barys-oderzhal-pobedu-nad-salavatom-yulaevym/