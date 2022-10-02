ХК "Барыс" победил "Сочи" в матче КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над российской командой "Сочи" в овертайме в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Основное время матч закончилось со счетом 4:4. В овертайме сильнее оказалась казахстанская команда.

В составе победителей дубль оформил Линден Вей, чей гол в овертайме принес победу "Барысу". Также отличились Антон Сагадеев, Джереми Бракко и Энтони Луис.

У гостей заброшенными шайбами отметились Никита Зоркин, Никита Пивцакин, и Никита Попугаев (дубль).

Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 4 октября против "Нефтехимика". Встреча пройдет на "Барыс-Арене".

"Барыс" – "Сочи" 5:4 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 1:0)

0:1 – 04:18 – Зоркин (Тянулин, Федоров)

0:2 – 15:36 – Пивцакин (Морроу)

1:2 – 22:00 – Сагадеев (Михайлис, Бекетаев) ГБ

2:2 – 25:04 – Бракко

3:2 – 29:32 – Луис (Грэм, Вей) ГБ

3:3 – 30:19 – Попугаев (Феоктистов)

3:4 – 38:09 – Попугаев (Федоров, Попов)

4:4 – 45:33 – Вей (Бракко, Луис)

5:4 – 61:44 – Вей (Бракко, Грэм)

Вратари: Гудачек (Бояркин, 20:00-60:00) – Третьяк

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1990685-hk-barys-pobedil-sochi-v-matche-khl/