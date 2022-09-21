Хоккеист Роман Савченко продолжит карьеру в "Номаде"

Роман Савченко. Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" объявил о подписании контракта с известным казахстанским защитником Романом Савченко, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

При этом опытный хоккеист будет выступать в чемпионате Казахстана за "Номад" (фарм-клуб "Барыса") до конца сезона 2022/23 годов.

Савченко хорошо известен казахстанским болельщикам по играм за "Барыс" в Континентальной хоккейной лиге. В майке первой команды Роман провел более 500 встреч.

Всего же в статистике у игрока обороны числятся 650 матчей и 161 (59+102) балл в КХЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1988878-hokkeist-roman-savchenko-prodolzhit-kareru-v-nomade/