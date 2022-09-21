ХК "Барыс" одержал победу над "Автомобилистом" в КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Нур-Султана "Барыс" выиграл домашний матч очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает пресс-службы команды.

Так, столичный клуб всухую переиграл лидера Восточной конференции "Автомобилист" со счетом 2:0.

На шестой минуте Джереми Бракко при игре "Барыса" в большинстве нашел на пятаке отличным пасом Энтони Луиса, и девятый номер открыл счет. За полторы минуты до перерыва контратака в исполнении казахстанцев привела ко второму голу в ворота гостей. Шайба после броска Кирилла Максимова нашла клюшку Аркадия Шестакова и оказалась в сетке.

Второй отрезок по игре остался за командой Николая Заварухина, которая дважды сыграла в большинстве и в целом довольно часто гостила в чужой зоне. Однако оборона "Барыса" во главе с Юлиусом Гудачеком в этот вечер была на высоте.

Финальная сирена зафиксировала четвертую победу подопечных Андрея Скабелки в домашней серии. Гудачек записал в свой актив 36 спасений и в первом же матче в майке "Барыса" отыграл на ноль.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1988842-hk-barys-oderzhal-pobedu-nad-avtomobilistom-v-khl/