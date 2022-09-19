ХК "Барыс" одержал победу над "Трактором" в КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над "Трактором" рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает пресс-служба команды.

Уже в начале встречи гости заработали большинство. Но "Барыс" выстоял и в следующей смене открыл счет. Первую шайбу в КХЛ забросил Джереми Бракко. Егор Петухов развил успех своей команды незадолго до перерыва. Форвард астанинской команды отлично поборолся на пятаке и добил в ворота.

Как оказалось в дальнейшем, именно в первом отрезке команды выполнили план на игру по голам. В оставшееся время "Барыс" очень надежно сыграл в обороне и не позволил соперникам приблизиться в счете.

2:0 - третья победа подопечных Скабелки в сезоне. Никита Бояркин отразил 23 броска в створ и записал в свой актив первый "сухой" матч в КХЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1988490-hk-barys-oderzhal-pobedu-nad-traktorom-v-khl/