ХК "Барыс" уступил "Авангарду" в КХЛ

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб из Нур-Султана "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Авангарда", передает пресс-служба команды.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 5:2 в пользу соперников.

Стартовый отрезок остался за гостями, которые повели в счете после точных бросков Александра Дергачева и Сергея Толчинского. Незадолго до перерыва Егор Петухов отквитал одну шайбу. Для нападающего этот гол стал первым в текущем сезоне.

В начале второго периода Рид Буше реализовал большинство, и уже в следующей паузе в воротах хозяев появился Никита Бояркин. Он также недолго оставался "сухим" - Семен Чистяков в четвертый раз огорчил казахстанских болельщиков. Шайба Алексея Береглазова закрыла неудачный для "Барыса" отрезок.

Линден Вей вернул надежду своей команде в самом начале заключительной трети, но на большее хозяев не хватило. 18 сентября команда Андрея Скабелки сыграет дома с "Сибирью".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1988288-hk-barys-ustupil-avangardu-v-khl/