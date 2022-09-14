КХЛ: ХК "Барыс" одержал первую победу в сезоне

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" в домашнем матче одержал победу над "Трактором" в очередном туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает пресс-служба столичной команды.

"Барыс" неплохо провел стартовый отрезок и повел в счете после немного курьезной шайбы в исполнении Линдена Вея и точного броска Кирилла Савицкого. Однако за девять секунд до первого перерыва Тему Пулккинен сократил разрыв при игре "Трактора" в большинстве.

Незадолго до завершения третьего периода в воротах Никиты Бояркина побывала вторая шайба, но арбитры после просмотра повтора эпизода гол отменили. За пять секунд до финальной сирены Вей поразил пустые ворота гостей и установил окончательный счет.

3:1 - первая победа "Барыса" в сезоне 2022/23. 15 сентября клуб примет на домашнем льду "Авангард".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1987675-khl-hk-barys-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-sezone/