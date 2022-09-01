Хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт с защитником

Владислав Семин. Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о подписании контракта с российским защитником Владиславом Семиным, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Двухстороннее соглашение будет действовать один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Хоккеист пополнил состав "Барыса" этим летом, подписав просмотровый контракт. Владислав Семенов сыграл за клуб из Нур-Султана в двух предсезонных турнирах.

Хоккеист в последние годы играл за питерский СКА и магнитогорский "Металлург". Прошлый сезон он доигрывал в Тюмени.

Добавим, что ранее контракты также были заключены с защитниками Максимом Минеевым и Юрием Сергиенко, а также нападающими Батырланом Муратовым и Михаилом Рахмановым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1985801-hokkeynyy-klub-barys-podpisal-kontrakt-s-zaschitnikom/