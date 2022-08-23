ХК "Барыс" примет участие в турнире в Челябинске

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" отправился в Россию, где выступит на Кубке Губернатора Челябинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Кубок пройдет с 24 по 27 августа. Для подопечных Андрея Скабелки данный старт станет вторым предсезонном турниром. Помимо казахстанского коллектива участниками соревнований будут "Автомобилист" из Екатеринбурга, магнитогорский "Металлург" и местный "Трактор".

"Барыс" отправился на Кубок Губернатора в следующем составе.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Джелал-Ад-Дин Амирбеков.

Защитники: Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Тамирлан Гайтамиров, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Максим Минеев, Юрий Сергиенко, Владислав Сёмин, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

В сообщении команды отмечается, что форвард Джереми Бракко из-за замены паспорта пропустит предстоящий турнир и будет готовиться к сезону в Нур-Султане по индивидуальной программе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1984459-hk-barys-primet-uchastie-v-turnire-v-chelyabinske/