ХК "Барыс" начнет сезон в КХЛ 3 сентября

ХК Барыс. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" первую встречу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет 3 сентября, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт столичной команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

В этот день подопечные Андрея Скабелки сыграют на выезде с минским "Динамо".

Первый домашний матч казахстанский коллектив проведет 13 сентября. Соперником "Барыса" станет "Трактор" из Челябинска.

К слову, регулярный чемпионат КХЛ сезона 2022/23 стартует 1 сентября в Москве (Россия) матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона магнитогорским "Металлургом".

Регулярный чемпионат продлится по 26 февраля 2023 года и включит в себя 164 игровых дня и 748 матчей.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1979024-hk-barys-nachnet-sezon-v-khl-3-sentyabrya/