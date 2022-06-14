Главным тренером "Барыса" вновь назначен Андрей Скабелка

Андрей Скабелка. Фото: instagram.com/barys_official

Главным тренером казахстанского хоккейного клуба "Барыс" официально назначен Андрей Скабелка. Об этом сообщается на официальной странице ХК в Instagram.

Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два сезона - до 30 апреля 2024 года.

При этом Андрей Скабелка ранее уже тренировал "Барыс". Также он возглавлял сборную Беларуси с 2012 по 2013 год, в этот период трижды признавался лучшим тренером года.

До назначения в казахстанский клуб, с 2020 по 2021 год, возглавлял ярославский "Локомотив".

"Барыс" ожидает, что возвращение специалиста в Казахстан получится не менее продуктивным. В следующем сезоне клуб будет делать основной упор на молодых казахстанских игроков", - говорится в сообщении команды.

Сообщается, что в ближайшее время Скабелка совместно с руководством клуба займется формированием своего тренерского штаба, а также комплектованием состава "Барыса" на предстоящий сезон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1974098-glavnym-trenerom-barysa-vnov-naznachen-andrey-skabelka/