ЧМ-2022 по хоккею: Казахстан победил Италию и сохранил прописку в элитном дивизионе

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

Сборная Казахстана провела заключительный поединок на чемпионате мира-2022 по хоккею среди мужчин в Финляндии, передает NUR.KZ.

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В последнем матче группы А подопечные Юрия Михайлиса обыграли команду Италии со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

В составе победителей отличились Кертис Волк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис. У итальянцев голы забили Брэндон Макналли и Диего Костнер.

Таким образом, сборная Казахстана обошла Италию в турнирной таблице и сохранила прописку в элитном дивизионе. Наши хоккеисты завершили чемпионат мира-2022, заняв седьмое место в группе А.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970668-chm-2022-po-hokkeyu-kazahstan-pobedil-italiyu-i-sohranil-propisku-v-elitnom-divizione/