Известный хоккеист НХЛ объявил о завершении карьеры

Патрик Марло. Фото: Brandon Magnus/NHLI via Getty Images

Нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло после 23 сезонов в Национальной хоккейной лиге объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает The Players Tribune.

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Нападающий провел 23 сезона в НХЛ. В апреле 2021 года он побил рекорд лиги по количеству матчей в регулярных чемпионатах, принадлежавший Горди Хоу.

Марло не играл в сезоне-2021/22. Всего он сыграл 1779 матчей и набрал 1197 (566+631) очков в НХЛ.

Хоккеист провел 21 из 23 сезонов в "Сан Хосе". В НХЛ форвард также играл за "Торонто" и "Питтсбург".

42-летний Марло – двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и чемпион мира (2003) в составе сборной Канады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1968833-izvestnyy-hokkeist-nhl-obyavil-o-zavershenii-karery/