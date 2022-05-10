Алекснадр Овечкин установил новый рекорд Кубка Стэнли

Александр Овечкин. Фото: Rob Carr/Getty Images

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин возглавил список игроков Национальной хоккейной лиги с наибольшим количеством силовых приемов в матчах плей-офф, сообщает официальный сайт НХЛ.

В активе Овечкина 619 силовых приемов в 145 матчах (4,27 в среднем за матч). Россиянин опередил экс-защитника "Питтсбурга и "Вашингтона" Брукса Орпика (611 в 156 матчах, 3,92 за игру).

Статистика ведется, начиная с сезона-2005/06.

В топ-5 также входят Крис Куниц (530 в 178, 2,98 за игру), Здено Хара (493 в 200, 2,47) и Милан Лучич ("Калгари", 475 в 128, 3,71).

Напомним, что в нынешнем сезоне Овечкин стал лучшим европейским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги, а в списке лучших бомбардиров НХЛ Овечкина опережают лишь два хоккеиста - Горди Хоу, который забил 801-у шайбу и Уэйн Гретцки на счету которого рекордные 894 гола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1968647-aleksnadr-ovechkin-ustanovil-novyy-rekord-kubka-stenli/