Сборная Казахстана по хоккею дважды уступила команде Латвии

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира-2022 провела две встречи с командой Латвии, передает NUR.KZ.

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Оба матча, которые прошли в Риге, завершились в пользу Латвии со счетом 5:0 и 5:1.

Во втором матче в составе победителей отличились Роберт Букартс, Артур Кулда, Ренар Крастенбергс, Мартиньш Дзиеркалс и Родриго Аболс. У Казахстана гол престижа забил Никита Михайлис.

Напомним, что на чемпионате мира подопечные Юрия Михайлиса попали в одну группу с командами Канады, Италии, Швейцарии, Германии, Словакии, Франции и Дании.

Стартовый поединок сборная Казахстана проведет против Дании 14 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1968637-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-dvazhdy-ustupila-komande-latvii/