Хоккеист из НХЛ завершил карьеру в 26 лет из-за травм

Самуэль Морен. Фото: Mike Stobe/NHLI via Getty Images

Игрок хоккейной команды "Филадельфия" Самуэль Морен завершил карьеру в 26 лет из-за большого количества хронических повреждений, сообщает TSN.

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26-летний хоккеист не будет продолжать играть в хоккей из-за серии травм, игрок испытывал проблемы с коленом. Об этом сообщил генеральный менеджер "Филадельфии" Чак Флетчер.

Напомним, что "Флайерс" выбрали Морена в первом раунде на драфте НХЛ-2013 под общим 13-м номером.

Канадец в общей сложности провел 29 матчей в НХЛ и набрал 1 (1+0) балл за результативность. В АХЛ Морен провел 177 игр и записал на свой счет 44 (8+36) очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1968023-hokkeist-iz-nhl-zavershil-kareru-v-26-let-iz-za-travm/