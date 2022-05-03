Стал известен состав сборной Казахстана по хоккею на УТС в Латвии

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

Тренерский штаб сборной Казахстана определился с составом на УТС в Латвии перед чемпионатом мира в Финляндии, сообщает сайт Казахстанской федерации хоккея.

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Напомним, что мировое первенство пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Сборная Казахстана сыграет в группе А вместе с командами Канады, Словакии, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции.

Вратари: Андрей Шутов ("Барыс"), Сергей Кудрявцев ("Южный Урал", г. Орск), Илья Румянцев ("Арлан"), Денис Каратаев ("Сарыарка")

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все — "Барыс"), Джесси Блэкер ("Автомобилист"), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников ("Адмирал"), Эмиль Нургалиев ("Сарыарка"), Виктор Сведберг ("Авангард"), Иван Степаненко ("Бейбарыс")

Нападающие: Павел Акользин ("Металлург"), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все — "Барыс"), Кертис Волк ("Автомобилист"), Максим Мухаметов ("Номад"), Дмитрий Гренц ("Торпедо"), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — "Сарыарка"), Батырлан Муратов ("Rovaniemen Kiekko", Финляндия), Кирилл Панюков ("Ак Барс"), Евгений Рымарев ("Югра", г. Ханты-Мансийск), Роман Старченко (НСА), Дмитрий Шевченко ("Авангард").

В окончательную заявку на чемпионат мира попадут 25 хоккеистов – 22 полевых игрока и три вратаря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1967842-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-na-uts-v-latvii/