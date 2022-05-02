Хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную Финляндии

Иллюстративное фото: Bruce Bennett/Getty Images

Хоккеисты, которые играют в России не смогут играть за сборную Финляндии в следующем сезоне из-за ситуации в Украине, сообщает официальный сайт сборной Финляндии.

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"Позиция Федерации хоккея Финляндии заключается в том, что игроки, выступающие в России, в следующем сезоне не смогут играть за сборную", – говорится в официальном заявлении организации.

Ранее стало известно, что финский вратарь Юха Метсола расторгнет контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист".

Международная федерация хоккея (IIHF) решила перенести из России чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. Также в конце февраля IIHF отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления. Тогда же у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1967678-hokkeisty-vystupayuschie-v-rossii-ne-smogut-igrat-za-sbornuyu-finlyandii/