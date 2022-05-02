ХК "Барыс" продлил контракты с двумя игроками

Станислав Александров. Фото: hcbarys.kz

ХК "Барыс" официально объявил о заключении контрактов с защитником Саматом Данияром и нападающим Станиславом Александровым, передает пресс-служба столичного клуба.

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Данияр подписал новый двухсторонний контракт сроком на два года (до 30 апреля 2024), Александров – двухсторонний контракт сроком на один год (до 30 апреля 2023).

Самат Данияр практически всю свою взрослую карьеру провел в системе "Барыса". В прошлом сезоне защитник за 43 матча в КХЛ (включая 3 в плей-офф) сделал 6 результативных передач. Также Самат провел 11 встреч в плей-офф чемпионата Казахстана, за этот отрезок он отметился 5 ассистами.

Станислав Александров является выпускником ДЮСШ "Барыс". В прошлом сезоне форвард выступал за "Номад". За 36 матчей в регулярном чемпионате Александров заработал 18 (9+9) баллов. В плей-офф Станислав добавил в свой актив 7 (5+2) очков, после чего был вызван в расширенный состав национальной сборной Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1967655-hk-barys-prodlil-kontrakty-s-dvumya-igrokami/