ЦСКА выиграл Кубок Гагарина по хоккею

ХК ЦСКА. Фото: vk.com/hccska

В Магнитогорске (Россия) завершился решающий седьмой матч между "Металлургом" и ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пишет Чемпионат.

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Встреча, которая прошла на стадионе "Арена-Металлург", завершилась победой армейцев со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

В составе победителей отличились Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменов. У гостей одну шайбу отыграл Филипп Майе.

Таким образом, ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина во второй раз в своей истории, отыгравшись со счета 1-3 в серии.

Напомним, что в составе армейцев выступает бывший капитан "Барыса" и сборной Казахстана Даррен Диц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1967583-tsska-vyigral-kubok-gagarina-po-hokkeyu/