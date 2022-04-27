Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею из-за ситуации в Украине

Иллюстративное фото: Bruce Bennett/Getty Images

Международная федерация хоккея (IIHF) решила перенести из России чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае 2023 года в Санкт-Петербурге, сообщает сайт организации.

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"Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков", – говорится в официальном сообщении организации.

Альтернативная принимающая страна чемпионата будет определена во время ежегодного конгресса IIHF в Тампере (Финляндия), который состоится в последнюю неделю Чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Напомним, что в конце февраля IIHF отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления. Тогда же у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1966938-rossiyu-lishili-prava-provedeniya-chempionata-mira-po-hokkeyu-iz-za-situatsii-v-ukraine/