Александр Овечкин - легенда мирового хоккея

Александр Овечкин. Фото: Rob Carr/Getty Images

Известный российский хоккеист Александр Овечкин в этом сезоне побил несколько значимых рекордов НХЛ и продолжает погоню за достижением Уэйна Гретцки по результативности, сообщает NUR.KZ.

В январе месяце у команды Овечкина "Кэпс" были очень плохие результаты, но капитану команды не составило труда поднять коллектив вверх по турнирной таблице Столичного дивизиона. Он побил рекорд Теэму Селянне по количеству взятий ворот за сезон среди игроков в возрасте 36 лет и старше. Теперь он превосходит результат финского хоккеиста на две шайбы (50 против 48).

В нынешнем сезоне Овечкин брал лишь несколько выходных, которые тратил на восстановление. За исключением прошлого первенства, Ови вообще редко пропускал матчи из-за травм на протяжении своей карьеры.

Алексу Овечкину уже 36, но он продолжает забивать голы в бешеном темпе. Российских хоккеист хочет побить великий рекорд Уэйна Гретцки. Помешать Овечкину могут только травмы. Если россиянин сохранить такую же результативность, то уже через два года станет лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю. Эти и другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1966615-aleksandr-ovechkin-legenda-mirovogo-hokkeya/