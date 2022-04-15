Женская сборная Казахстана завершила выступление на ЧМ-2022 по хоккею

Иллюстративное фото: Bruce Bennett/Getty Images

Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Словении на чемпионате мира в первом дивизионе группы В, который прошел в Катовице (Польша), передает NUR.KZ.

Матч последнего тура завершился со счетом 2:0 в пользу казахстанских хоккеисток. В составе победителей отличились Брианна Брэндсэн (17 минута) и Пернеш Ашимова (39 минута).

Для нашей сборной эта победа стала второй на турнире. Ранее Казахстан обыграл Южную Корею (5:1), но уступил командам Китая (2:6), Италии (0:1) и Польши (1:3).

Таким образом, наша хоккеистки завершили выступление на ЧМ-2022 в первом дивизионе группы В на четвертой строчке. Первое место и путевку в дивизион А получила сборная Китая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1965222-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-zavershila-vystuplenie-na-chm-2022-po-hokkeyu/