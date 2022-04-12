Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина в эфире из-за ситуации в Украине

Александр Овечкин. Фото: vk.com/alex__ovechkin

Известный комментатор из Финляндии Теро Кайнулайнен во время матчей НХЛ в прямом эфире отказался произносить фамилию российского хоккеиста Александра Овечкина, сообщает Twitter-аккаунт комментатора.

"Перед матчем Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" – "Вашингтон" я бросил себе вызов.

Я старался не упоминать имя капитана гостей. Я преуспел в своем испытании", – заявил комментатор телеканала Viasat.

Аналогичным образом комментатор поступил во время матча "Вашингтона" против "Бостона". Когда Овечкин получал шайбу, Кайнулайнен называл его либо "восьмеркой", либо капитаном команды, либо брал паузы и молчал в прямом эфире.

Напомним, что в нынешнем сезоне Овечкин единолично возглавил бомбардирскую гонку среди европейцев за всю историю Национальной хоккейной лиги. Всего в нынешнем сезоне российский хоккеист набрал 72 (37+35) очка в 59 играх при коэффициенте полезности "+8" и 10 минутах штрафного времени.

Другие новости спорта читайте в нашем аккаунте в Telegram @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1964541-finskiy-kommentator-otkazalsya-proiznosit-familiyu-ovechkina-v-efire-iz-za-situatsii-v-ukraine/