ХК "Барыс" разгромил "Динамо" в матче КХЛ

"Барыс" - "Динамо" Рига. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" на своем льду уверенно победил рижское "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 7:1.

В составе "Барыса" дублем отметились Роман Старченко и Никита Михайлис, еще по шайбе забросили Антон Сагадеев, Якоб Берглунд и Роман Савченко. У гостей гол престижа забил Мартиньш Карсумс.

Следующий матч столичная команда проведет 5 января в Нур-Султане против "Металлурга".

Отметим, что после 45 туров подопечные Юрия Михайлиса занимают восьмое место в Восточной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1949692-hk-barys-razgromil-dinamo-v-matche-khl/