КХЛ перенесла восемь игр с 21 на 15 января

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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о переносе ряда матчей регулярного чемпионата, передает "Чемпионат".

Данное решение связано с переносом Недели Звезд Хоккея-2022, а также необходимостью проведения углубленного медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022.

По этой причине КХЛ решила перенести следующие матчи с 21 января на 15 января 2022 года: "Автомобилист" - "Динамо" Москва, "Металлург" - "Динамо" Рига, "Салават Юлаев" - "Барыс", "Трактор" - "Торпедо", "Авангард" - "Северсталь", "Куньлунь Ред Стар" - "Ак Барс", "Локомотив" - СКА, ЦСКА - "Спартак".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1949538-khl-perenesla-vosem-igr-s-21-na-15-yanvarya/