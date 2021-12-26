Экс-капитан "Барыса" забросил первую шайбу за ЦСКА и рассказал об адаптации в Москве

Даррен Диц. Фото: cska-hockey.ru

Канадский защитник Даррен Диц, недавно перешедший из "Барыса" в ЦСКА, забросил первую шайбу за новый клуб, сообщает NUR.KZ.

Диц отличился в матче против минского "Динамо". В середине третьего периода защитник реализовал большинство и сделал счет 5:3 в пользу ЦСКА. Сам матч закончился победой армейцев 6:4.

После матча Диц интервью, пишет "Спорт-Экспресс".

- Хорошая игра была, сложная, мы это знали, хороший соперник. Но мы продолжали играть в свою игру, проявили терпение и выиграли, ребята молодцы.

— Поделитесь впечатлениями по трем проведенным матчам и заброшенной сегодня шайбе.

— Хорошие впечатления, первый гол, главное, что помог команде. Почувствовал поддержку от болельщиков, здорово, очень тепло приняли меня, это очень приятно.

— Как проходил процесс адаптации? Столкнулись с какими-то трудностями?

— Да, было немного сложно, я перешел сюда в перерыве, почти не тренировался. Ребята помогли и продолжают помогать адаптироваться, приняли очень тепло. Они помогают мне чувствовать себя комфортно и играть в свою игру.

— Как вам в Москве? Как обустроились?

— Только вот переехал в квартиру. В Москве очень здорово. Еще не привык к пробкам, их в таком масштабе я не видел еще в жизни. Но, думаю, привыкну. Здесь еще теплее.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1948600-eks-kapitan-barysa-zabrosil-pervuyu-shaybu-za-tsska-i-rasskazal-ob-adaptatsii-v-moskve/