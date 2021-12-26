"Барыс" на выезде проиграл "Трактору" в матче КХЛ

"Трактор" - "Барыс". Фото: hcbarys.kz

ХК "Барыс" уступил на выезде "Трактору" в регулярном чемпионате КХЛ, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе гостей дублем отметился Лукаш Седлак, еще по разу отличились Никита Тертышный и Тему Пулккинен.

У казахстанцев шайбы забивали Якоб Берглунд и Антон Сагадеев.

Теперь 27 декабря "Барыс" на домашнем льду примет прямого конкурента за выход в плей-офф "Автомобилист".

"Трактор" - "Барыс" 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 08:05 – Тертышный (Исаев, Бэйлен)

2:0 – 09:14 – Седлак (Бэйлен, Пулккинен) ГБ +2

3:0 – 34:38 – Седлак (Бэйлен, Гика)

3:1 – 37:47 – Берглунд (Савицкий)

3:2 – 40:39 – Сагадеев (Юрчо, Морроу)

4:2 – 58:19 – Пулккинен (Основин) ПВ

Вратари: Вилл – Бояркин

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1948564-barys-na-vyezde-proigral-traktoru-v-matche-khl/