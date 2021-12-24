В Канаде на хоккеистов надели браслеты и контролируют их перемещения

Хоккей. Фото: Photo by Bruce Bennett/Getty Images

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов сообщил об ограничениях, которые были наложены на игроков, пишет Sports.ru.

Ограничения для участников молодежного чемпионата мира были наложены из-за распространения коронавируса.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Ред-Дире и Эдмонтоне.

"Тяжело было на карантине первые дни. И сейчас у нас строго все: отель, автобус, дворец и обратно. Мы все носим браслеты. Будто в заточении мы.

Но все команды находятся в одинаковых условиях, сетовать на это нет смысла. Мы приехали сюда играть и выигрывать", – сказал Зубов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1948406-v-kanade-na-hokkeistov-nadeli-braslety-i-kontroliruyut-ih-peremescheniya/