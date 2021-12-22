НХЛ отказалась отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Китай

Хоккей. Фото: Photo by Bruce Bennett/Getty Images

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков согласовали решение отказаться от участия в Олимпиаде в Китае. Об этом сообщил журналист Фрэнк Серавалли, пишет "Газета.ру".

"Неудивительно, что НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ согласовали решение о том, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года. Как только они уведомят Международный олимпийский комитет (МОК), будет сделано официальное объявление. Возможно, уже сегодня, а может быть, на этой неделе", — написал журналист.

Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в НХЛ. Решение должно быть принято и объявлено 22 декабря на голосовании Лиги и профсоюза хоккеистов.

Отмечается, что если большинство игроков проголосует за то, чтобы не участвовать в Олимпиаде, то хоккеисты НХЛ не отправятся в Китай. Отдельным спортсменам не разрешат поехать на Олимпийские игры.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1947840-nhl-otkazalas-otpuskat-hokkeistov-na-olimpiadu-v-kitay/