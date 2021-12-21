НХЛ приостановит чемпионат из-за роста заболеваемости коронавирусом

Иллюстративное фото: Tima Miroshnichenko. pexels.com

Национальная хоккейная лига приостановит регулярный чемпионат на несколько дней. Причина - рост заболеваемости COVID-19 среди игроков, сообщает "Газета.ру".

Информацию о приостановке чемпионата сообщил журналист Эллиот Фридман.

По его данным, сезон будет приостановлен после игр вторника. 26 декабря хоккеисты смогут вернуться к тренировкам, а 27 декабря игры будут возобновлены.

Ранее сообщалось, что в НХЛ планирует отказаться от Олимпиады-2022.

Причиной стал рост количества случаев коронавируса в НХЛ. Решение должно быть принято и объявлено 22 декабря на голосовании Лиги и профсоюза хоккеистов. Отмечается, что если большинство игроков проголосует за то, чтобы не участвовать в Олимпиаде, то хоккеисты НХЛ не отправятся в столицу Китая.

В НХЛ растет число заражений коронавирусом (более 100 хоккеистом попали под covid-протокол), из-за чего лига уже перенесла 27 матчей регулярного чемпионата.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1947658-nhl-priostanovit-chempionat-iz-za-rosta-zabolevaemosti-koronavirusom/