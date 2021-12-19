НХЛ ужесточила требования по приему пищи для хоккеистов из-за COVID-19

НХЛ. Фото: nhl.com

Национальная хоккейная лига и профсоюз ассоциации игроков приняли решение об усилении мер по борьбе с коронавирусом, сообщает Lenta.ru.

Руководство лиги настоятельно просит игроков носить маски во время путешествий и во всех помещениях, за исключением тренировочных зон, льда и мест приема пищи.

Хоккеистам советуют отказаться от походов в рестораны, использования общественного транспорта и участия в массовых мероприятиях.

Также все игроки обязаны ежедневно сдавать ПЦР-тесты.

Меры относятся ко всем хоккеистам вне зависимости от их статуса вакцинации. Причиной усиления ограничений стали распространение омикрон-штамма коронавируса и увеличение числа положительных тестов в последнее время. Расширенные меры сохранятся как минимум до 7 января 2022 года.

В начале сентября организация официально объявила, что разрешит игрокам выступить на Играх. Соревнования пройдут с 9 по 20 февраля.

В октябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига может запретить хоккеистам участвовать в Олимпиаде в Пекине. Это обусловлено возможным обострением ситуации с пандемией коронавируса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1947364-nhl-uzhestochila-trebovaniya-po-priemu-pischi-dlya-hokkeistov-iz-za-covid-19/