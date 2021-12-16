Умер казахстанский спортивный журналист Максим Карташов

Максим Карташов. Фото: shaiba.kz

Ушел из жизни казахстанский спортивный журналист Максим Карташов. Ему было 49 лет. Об этом сообщает Шайба.kz.

По информации издания, Максим Карташов перенес инсульт, после чего несколько дней находился в реанимации, где скончался.

Отмечается, что он освещал казахстанский хоккей с конца 1980-х годов, работал главным редактором журнала "Хоккей Казахстана" и исполнительным директором конкурса "Лучший хоккеист Казахстана".

Приносим искренние соболезнования родным и близким Максима Карташова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1947179-umer-kazahstanskiy-sportivnyy-zhurnalist-maksim-kartashov/