"Куньлунь" не на шутку разозлил "Барыс" и получил семь шайб (видео)

Барыс - Куньлунь. Фото: hcbarys.kz

Впервые в сезоне "Барыс" выиграл четыре игры подряд. Последняя победа была одержана над китайским "Куньлунем", который по ходу матча сильно разозлил казахстанских хоккеистов, сообщает NUR.KZ.

"Куньлунь" является одним из двух явных аутсайдеров Восточной конференции. Команда в 37 играх пропустила 144 шайбы (3,89 за игру) и является худшей по данному показателю.

Однако в игре на "Барыс Арене" китайцы почти половину встречи сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Более того, к 26-й минуте матча "Куньлунь" переигрывал хозяев со счетом 0:3.

Хоккеисты Куньлунь. Фото: hcbarys.kz

Только получив такую оплеуху, "Барыс" по-настоящему завелся. Еще во втором периоде подопечные Юрия Михайлиса догнали и перегнали гостей. За 10 минут отличились Егор Петухов, Роман Старченко, Линден Вей и Якоб Лилья.

В заключительном периоде "Барыс" отличился еще три раза. Шайбы на свой счет записали Лилья, Куник, Фрэттин.

В итоге матч завершился со счетом 7:4 в пользу "Барыса".

Неожиданный перепад в игре "Куньлуня" стал поводом для мема.

По итогам 38 игр "Барыс" набрал 38 очков и после долгого отсутствия вновь вернулся в зону плей-офф.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1946449-kunlun-ne-na-shutku-razozlil-barys-i-poluchil-sem-shayb-video/