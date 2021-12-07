Хоккеиста "Барыса" оштрафовали на 100 тыс. рублей

Томаш Юрчо. Фото: hcbarys.kz

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес наказание словацкому легионеру "Барыса" Томашу Юрчо за эпизод в игре против "Ак Барса", сообщает сайт КХЛ.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Барыса" Томаша Юрчо по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении cудьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", - сообщается на сайте КХЛ.

Размер штрафа составил 100 тысяч рублей, уточнил "Спорт-Экспресс".

"Шел второй период. Было вбрасывание в нашей зоне, сразу после него заметил судью, шедшего на меня, удивился, как он так оказался между нами, ведь я шел закрывать защитника на синей. Разумеется, у меня не было никакого злого умысла как-то его задеть, ударить клюшкой. Все произошло мгновенно. Очень надеюсь, что с ним все хорошо и он быстро восстановится", - приводит слова Юрчо Sports.kz сразу после игры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1945770-hokkeista-barysa-oshtrafovali-na-100-tys-rubley/