Нижнекамск брал, Казань брал: "Барыс" одержал две победы на выезде

Ак Барс - Барыс. Фото: hcbarys.kz

В 36-м туре КХЛ казахстанский "Барыс" встречался в гостях с казанским "Ак Барсом" и сенсационно выиграл со счетом 1:2, сообщает NUR.KZ.

В первом периоде команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами. А в начале второй 20-минутки неожиданного отличились гости. Якоб Лилья навязал борьбу у бортика, выиграл ее и, выйдя 1 на 1 с вратарем, отправил шайбу в угол ворот.

Второй гол "Барыс" заработал так же в результате навязанной сопернику борьбы. После перехвата шайбы за воротами, последовал быстрый пас, и Аркадий Шестаков в ближнем бою переиграл голкипера казанцев.

Хозяева смогли ответить лишь одной шайбой за две минуты до финальной сирены. Итоговый счет - 1:2 в пользу "Барыса".

Это первая за семь лет победа казахстанской команды в Казани. В предыдущий раз "Ак Барс" проигрывал "Барысу" на своем льду в январе 2014 года.

Успех в Казани стал вторым подряд для "Барыса" в гостевой серии. В предыдущем матче со счетом 2:4 был обыгран "Нефтехимик" из Нижнекамска.

Казахстанский клуб набрал 34 очка и по-прежнему занимает 10-ю строчку в Восточной конференции, но отставание от зоны плей-офф сократилось до одного очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1945592-nizhnekamsk-bral-kazan-bral-barys-oderzhal-dve-pobedy-na-vyezde/