"Барыс" обыграл основного конкурента за выход в плей-офф КХЛ (видео)

ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

В 35-м туре КХЛ "Барыс" в Нижнекамске одержал гостевую победу над "Нефтехимиком", который занимает 8-ю строчку в Восточной конференции, сообщает NUR.KZ.

Первый период команды провели безрезультативно, а во втором хозяева дважды отличились.

Атака казахстанской команды молчала почти 40 минут. Лишь за 35 секунд до окончания второго периода Роман Старченко на добивании сократил отставание.

Затем две грубейшие ошибки в одном эпизоде допустили хоккеисты "Нефтехимика". Защитник пропустил шайбу под клюшкой, а вратарь неудачно ее выбил. В результате Кирилл Савицкий забивал в пустые ворота.

Кертис Волк на 53-й минуте впервые за матч вывел "Барыс" вперед.

Словак Томаш Юрчо за секунду до финальной сирены отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет 2:4.

"Барыс" после 35 игр набрал 32 очка и расположился на 10 месте. Команда на 3 балла отстает от "Нефтехимика" и "Амура", у которых по 35.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1945307-barys-obygral-osnovnogo-konkurenta-za-vyhod-v-pley-off-khl-video/