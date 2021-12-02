Шайба после мощного броска сломала клюшку игрока "Барыса" и залетела в ворота (видео)

Динамо - Барыс. Фото: hcbarys.kz

В 34-м туре КХЛ "Барыс" встречался в Нур-Султане с "Динамо". Гости победили 2:4. Самой зрелищной стала вторая шайба в игре, которая залетела в ворота после мощнейшего броска Вячеслава Войнова, сообщает NUR.KZ.

Первое взяли ворот произошло уже на 19-й секунде игры. "Барыс" пропустил от Антона Ведина.

На 4-й минуте динамовец Войнов решился на бросок от синей линии. Он оказался настолько сильным, что шайба по пути переломила клюшку Якоба Лильи и продолжила полет в ворота Йони Ортио - 0:2.

Оскар Линдберг завершил разгром казахстанского клуба в первом периоде.

Коди Куник сократил отставание до двух шайб.

На 38-й секунде 3-го периода "Динамо" сделало счет 1:4. Аккаунт московского клуба подписал видео "Одного барсика шайбами накормили — принялись за второго" (в предыдущей игре "Динамо" обыграло "Ак Барс" 4:1).

Второй гол "Барыса" комментатор назвал "укусом Волка".

Итоговый счет 2:4 в пользу "Динамо".

"Барыс" в таблице Восточной конференции опустился на 10 место.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1945034-shayba-posle-moschnogo-broska-slomala-klyushku-igroka-barysa-i-zaletela-v-vorota-video/