"Барыс" подвел итоги выступлений в ноябре

Барыс. Фото: hcbarys.kz

В ноябре "Барыс" провел 8 игр, в пяти из которых потерпел поражение и в трех одержал победу. Команда набрала 8 очков, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт клуба.

Средняя результативность коллектива из Нур-Султана осталась примерно на том же уровне, что и месяц назад (2,45 гола за игру). Всего команда забросила 81 шайбу. Самой забивающей командой Лиги остаётся магнитогорский "Металлург", на счету которого 119 шайб.

В пассиве у "Барыса" 103 пропущенные шайбы (3,12 в среднем за встречу). Лучшая команда КХЛ по игре в обороне – "Салават Юлаев". Уфимцы пропустили всего 68 шайб в первой половине регулярного чемпионата.

Самую крупную победу в ноябре подопечные Юрия Михайлиса одержали на домашнем льду. 25 числа "Барыс" переиграл "Торпедо" благодаря дублю Якоба Лильи, а также точным броскам Коди Куника и Линдена Вея.

Самые крупные поражения состоялись в Сочи и Москве. В середине месяца "Барыс" уступил "Сочи" и "Спартаку" с одинаковым счётом 2:5.

Лучшим бомбардиром и снайпером нашей команды по-прежнему остаётся Никита Михайлис. На счету нападающего 15 заброшенных шайб и 19 передач (34 балла в общем). Этот результат позволяет находиться в числе пяти самых результативных игроков Лиги. Стоит отметить, что Михайлис чаще всех остальных игроков в команде заставляет фолить на себе соперников. Арбитры выписали 12 удалений в те моменты, когда с шайбой был 10-й номер "Барыса".

Кертис Волк. Фото: hcbarys.kz

Кёртис Волк 22 раза результативно ассистировал своим партнёрам. Это лучший показатель в команде.

Даррен Диц вместе с Теодором Леннстрёмом из «Торпедо» делят первое место в списке защитников-снайперов КХЛ. Диц по-прежнему остаётся лидером команды по количеству игрового времени (25:27 в среднем).

Эрик Мартинссон стал лидером "Барыса" по количеству заблокированных бросков. Он 46 раз пресекал попытки соперников изменить счёт.

Алихан Асетов и Егор Петухов – самые хитующие хоккеисты команды. На их счетах по 35 силовых приёмов.

Никита Бояркин, Барыс. Фото: hcbarys.kz

В ноябре свою первую победу в КХЛ одержал вратарь Никита Бояркин. Сейчас в его активе 207 отражённых бросков (90,8%) при 3,06 пропущенных шайбах в среднем за игру. В целом Никита провёл на льду более 411 минут.

В ноябре определились некоторые участники предстоящего Матча Звёзд КХЛ, который состоится в январе в Челябинске. "Барыс" на этом мероприятии уже точно представят нападающий Никита Михайлис (по итогам голосования болельщиков) и защитник Даррен Диц (по итогам голосования представителей СМИ).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1944784-barys-podvel-itogi-vystupleniy-v-noyabre/