"Барыс" обыграл "Торпедо" и вплотную подобрался к зоне плей-офф (видео)

Фото: hcbarys.kz: Depositphotos

Третью подряд победу одержал "Барыс" в рамках Континентальной хоккейной лиги. Поверженным соперником казахстанского клуба оказался "Торпедо", сообщает NUR.KZ.

Казахстанцы быстро открыли счет. На 5-й минуте оставшийся 1 на 1 с вратарем Коди Куник неотразимо пробил под перекладину.

Якоб Лилья удвоил преимущество, оказавшись в нужном месте в нужное время.

Во втором периоде "Барыс" нарастил преимущество до 3:0. Линден Вей в сутолоке у ворот пропихнул шайбу за линию.

Торпедовцы сократили отставание до одной шайбы. На 35-й минуте Михеев, а на 45-й минуте Пайгин сделали счет 3:2. Однако интригу убил Якоб Лилья, который невообразимым образом на лету переправил шайбу в ворота, установив окончательный счет 4:2.

После 32-х игр "Барыс" набрал 30 очков и отстает на один балл от "Автомобилиста", занимающего восьмую строчку, дающую право играть в плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1943994-barys-obygral-torpedo-i-vplotnuyu-podobralsya-k-zone-pley-off-video/