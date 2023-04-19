Гимнастка Паулина Шефер показала фото в купальнике в стойке на руках

Паулина Шефер. Фото: instagram.com/pauline_schaefer/

Титулованная представительница сборной Германии по спортивной гимнастике Паулина Шефер на своей странице в Instagram опубликовала фото в купальнике и в интересной позе, передает NUR.KZ.

На снимке спортсменка позирует в стойке на руках на фоне живописного места.

"Когда меньше означает больше",- подписала фотографию Паулина.

Гимнастка становилась чемпионкой мира. В 2017 году в канадском Монреале она стала лучшей в упражнениях на бревне. Дважды она становилась призером мирового первенства в этом же виде программы. В 2015 (Глазго, Шотландия) она выиграла "бронзу", а в 2021 в Китакюсю (Япония) Паулина финишировала второй.

В 2022 году Паулина в составе сборной Германии завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в командных соревнованиях. Континентальное первенство состоялось в немецком Мюнхене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/2017460-gimnastka-paulina-shefer-pokazala-foto-v-kupalnike-v-stoyke-na-rukah/